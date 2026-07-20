Añatuya: una adolescente atacó con un cuchillo la casa de una jubilada de 80 años y escapó

La agresora habría roto el vidrio de una ventana durante el violento episodio registrado en el barrio Villa Abregú. La víctima resultó ilesa.

Hoy 13:57

Una jubilada de 80 años vivió una noche de angustia y tensión cuando una adolescente atacó su vivienda con piedras y un cuchillo en el barrio Villa Abregú de la ciudad de Añatuya.

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El violento episodio ocurrió alrededor de las 22 horas del domingo, sobre la avenida Dr. Antenor Álvarez. En ese momento, la propietaria del inmueble, identificada como Matilde Rodríguez, se encontraba reunida con familiares cuando escucharon ruidos y advirtieron que una joven estaba provocando daños en la vivienda.

Según la denuncia, la adolescente, identificada por la damnificada como Lucía Cabral, de unos 16 años, habría llegado hasta el domicilio portando un arma blanca y comenzó a atacar la propiedad.

En medio del episodio, la joven habría arrojado piedras contra el inmueble y utilizado el cuchillo para romper el vidrio de una de las ventanas principales de la casa, generando momentos de temor entre los presentes.

El hecho fue advertido por la Sala de Monitoreo, desde donde se dio aviso a los móviles policiales que patrullaban la zona. Los efectivos acudieron rápidamente al lugar para asistir a la familia y preservar la seguridad del sector.

Afortunadamente, pese a la violencia del ataque, la jubilada no sufrió lesiones y no fue necesario trasladarla para recibir atención médica. Solo se registraron daños materiales en la vivienda.

Luego de la intervención policial, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría N° 41. Mientras tanto, la adolescente es buscada por las autoridades tras retirarse del lugar y permanecer con paradero desconocido.