Golpeó a un policía que intentaba frenar una pelea callejera y terminó detenido

El joven de 20 años atacó al efectivo durante una gresca registrada en Avenida España y las ex vías del ferrocarril. Fue reducido y quedó acusado de atentado y resistencia a la autoridad.

Hoy 14:07

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada del domingo luego de agredir a un efectivo policial que intervenía para controlar una pelea callejera en la ciudad.

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El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada en la intersección de Avenida España y las ex vías del ferrocarril, donde personal de Prevención de la Departamental 13 acudió tras ser alertado por una gresca entre varias personas.

Al arribar al lugar, los efectivos intentaron separar a los involucrados y controlar la situación. En esas circunstancias, uno de los participantes habría reaccionado de manera violenta y le habría propinado un golpe de puño en el rostro a uno de los uniformados.

Ante la agresión, el personal policial procedió a reducir al sujeto y trasladarlo a la dependencia correspondiente. El joven fue identificado como un vecino de la zona, domiciliado en calle Manuel Estrada.

De acuerdo con fuentes policiales, al momento de su aprehensión presentaba lesiones visibles en el rostro, presuntamente producto de la pelea que había mantenido minutos antes con otros individuos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, acusado del supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad, mientras continúan las actuaciones de rigor.