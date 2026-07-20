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Planes de Emergencia: este miércoles comienza el pago de julio y la última cuota del bono

El pago comenzará el 22 de julio para todos los beneficiarios provinciales e incluirá también la última cuota del bono anunciado por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 14:18

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que este miércoles 22 se iniciará el pago correspondiente a julio de 2026 a todos los beneficiarios de los Planes de Emergencia de la Provincia, junto con la última cuota del bono anunciado oportunamente por el gobernador Elías Suárez.

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El pago presencial para las personas con domicilio en Capital y La Banda, que no poseen tarjeta, se realizará conforme al siguiente cronograma, tomando como referencia el último dígito del DNI:

El miércoles 22 se habilitará el pago para los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3; el jueves 23 para quienes tienen DNI finalizados en 4, 5 y 6, y el viernes 24 para los terminados en 7, 8 o 9.

Se recuerda que deben concurrir el día correspondiente a su terminación del DNI, a la sucursal más cercana a su domicilio del Banco Santiago del Estero en horario de atención al público.

En las demás sucursales del interior de la provincia el pago se hará sin cronograma a partir del miércoles 22 de julio.

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