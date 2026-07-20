Planes de Emergencia: este miércoles comienza el pago de julio y la última cuota del bono

El pago comenzará el 22 de julio para todos los beneficiarios provinciales e incluirá también la última cuota del bono anunciado por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 14:18

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que este miércoles 22 se iniciará el pago correspondiente a julio de 2026 a todos los beneficiarios de los Planes de Emergencia de la Provincia, junto con la última cuota del bono anunciado oportunamente por el gobernador Elías Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El pago presencial para las personas con domicilio en Capital y La Banda, que no poseen tarjeta, se realizará conforme al siguiente cronograma, tomando como referencia el último dígito del DNI:

El miércoles 22 se habilitará el pago para los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3; el jueves 23 para quienes tienen DNI finalizados en 4, 5 y 6, y el viernes 24 para los terminados en 7, 8 o 9.

Se recuerda que deben concurrir el día correspondiente a su terminación del DNI, a la sucursal más cercana a su domicilio del Banco Santiago del Estero en horario de atención al público.

En las demás sucursales del interior de la provincia el pago se hará sin cronograma a partir del miércoles 22 de julio.