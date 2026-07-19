La FIFA eligió a un jugador de un club argentino entre las grandes revelaciones del Mundial 2026

Se trata del arquero Orlando Gill, figura de Paraguay y futbolista de San Lorenzo, quien integró el equipo ideal de jóvenes destacados tras su gran actuación en la Copa del Mundo.

Hoy 20:59

La FIFA dio a conocer el equipo ideal de las revelaciones del Mundial 2026 y entre los once futbolistas elegidos aparece un representante del fútbol argentino. Se trata de Orlando Gill, arquero de San Lorenzo y de la Selección de Paraguay, quien fue reconocido por el organismo tras destacarse a lo largo del certamen.

Con 26 años, el guardameta paraguayo fue una de las grandes figuras de su selección y terminó el torneo como el arquero con más atajadas, con un total de 28 intervenciones. Además, durante la fase de grupos obtuvo una calificación de 8,26, mantuvo dos vallas invictas y estuvo entre los candidatos al Guante de Oro.

Uno de los momentos más destacados de Gill llegó en la definición por penales frente a Alemania en los 16avos de final, donde fue determinante para que Paraguay avanzara de ronda. Su rendimiento también despertó el interés de importantes clubes europeos, entre ellos el Bayern Múnich.

El equipo ideal de las revelaciones del Mundial se completa con Nico O'Reilly (Inglaterra), Pau Cubarsí (España), Lopes Cabral (Cabo Verde), Gustavo Puerta (Colombia), Lucas Bergvall (Suecia), Ayyoub Bouaddi (Marruecos), Gilberto Mora (México), Antonio Nusa (Noruega), Yan Diomande (Costa de Marfil) y Johan Manzambi (Suiza).

La distinción reconoce a los jóvenes futbolistas que sorprendieron durante la Copa del Mundo y tuvieron un rendimiento sobresaliente, consolidándose como algunas de las principales promesas del fútbol internacional.