Cuándo se suman Otamendi y Montiel a River tras el subcampeonato en el Mundial

Los defensores de la Selección Argentina regresarán al país este lunes y tendrán algunos días de descanso antes de reincorporarse al plantel de Eduardo Coudet.

Hoy 16:08

Tras la dura derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el plantel albiceleste regresará al país este lunes alrededor de las 17, según informó la AFA, para reincorporarse a sus clubes o iniciar sus respectivos períodos de descanso.

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Entre los futbolistas que volverán se encuentran Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, defensores de River, quienes tendrán algunos días libres antes de sumarse nuevamente al plantel dirigido por Eduardo Coudet.

Otamendi, que firmó contrato libre con el Millonario tras su salida de Benfica antes de viajar a Estados Unidos con la Selección, y Montiel, lateral derecho campeón del mundo en Qatar 2022, se reincorporarán sobre el final de la semana.

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El regreso de ambos será importante para un River que necesita recuperar jerarquía después de un arranque de semestre complicado.

Además, este jueves también está prevista la llegada de Juan Fernando Quintero, quien disputó el Mundial con Colombia y se sumará al plantel del Chacho.

El Millonario viene de sufrir una dolorosa eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, tras caer 3-1 ante Aldosivi en el estadio Padre Martearena de Salta.

Ahora, River ya apunta al debut en el Torneo Clausura, que será el sábado desde las 19.15 en el Monumental, frente a Barracas Central.

El equipo de Coudet necesita dar una rápida respuesta ante su gente, luego del golpe copero y del malestar que volvió a expresar el hincha durante la derrota frente al Tiburón.

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Con el regreso de los subcampeones del mundo y la incorporación de Quintero, River buscará rearmarse con nombres de peso para afrontar una nueva competencia y cambiar la imagen en el inicio del Clausura.