Fernández homenajeó a Carlos Guastavino con un proyecto artístico y pedagógico reconocido de interés municipal

La iniciativa reunió a estudiantes del Profesorado de Lengua y Literatura y a la Agrupación Coral de los Esteros en un concierto realizado en el Centro Cultural Sixto Palavecino.

Hoy 16:05

En el marco de las celebraciones por el Aniversario de la Independencia Argentina y el próximo aniversario de la ciudad, el Centro Cultural Sixto Palavecino fue sede del concierto de cierre del Proyecto Interinstitucional Artístico-Pedagógico dedicado a Carlos Guastavino, catalogado como "el Poeta de la Canción Argentina".

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La iniciativa articuló el trabajo de la carrera de Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente N° 3 y la Agrupación Coral de los Esteros. Durante el encuentro, los alumnos del profesorado expusieron ante el auditorio los análisis literarios realizados sobre las obras poéticas de autores nacionales musicalizadas por Guastavino, fruto de un proceso previo de lectura, investigación e intercambios con los integrantes del coro. Como cierre, el conjunto coral ofreció un repertorio musical en vivo.

Debido a su impacto en la comunidad, el proyecto fue reconocido de Interés Municipal, Cultural y Educativo por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernández.

En representación de la intendente, la CPN Yanina Iturre, asistió una comitiva municipal integrada por el director de Cultura, Leonardo Fernández; la directora de Educación, Prof. Lorena Aranda; la secretaria de Administración y Hacienda, CPN Rocío López; la directora de Seguimiento, Sonia Méndez; y la presidente del HC Deliberante, Prof. Marta Santillán. Las autoridades hicieron entrega de las distinciones correspondientes en nombre del Departamento Ejecutivo y Legislativo local.