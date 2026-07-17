Así fue la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El duelo decisivo tuvo el show de cierre de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, con música, pirotecnia y artistas internacionales en el New York-New Jersey Stadium.

Hoy 16:21

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo una previa cargada de música, color y emoción en el New York-New Jersey Stadium, donde se realizó la ceremonia de cierre de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

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El espectáculo comenzó con una banda de percusionistas y acróbatas estadounidenses, que acompañaron la aparición del streamer IShowSpeed, encargado de interpretar “World Cup (Champions)”, una de las canciones incluidas en el álbum oficial del certamen.

Luego llegó el turno de Post Malone, quien se presentó con “Chrome Heartbreaker”. Más tarde, Swae Lee se sumó al show para interpretar “Sunflower”, en medio de una puesta marcada por la pirotecnia y una fuerte ovación del público.

Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia llegó con la interpretación del himno de Estados Unidos, que estuvo a cargo de Jennifer Hudson.

A continuación, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini subieron al escenario para cantar “Desire”, el himno de la FIFA, en el tramo final de la previa.

Con una puesta internacional y una gran producción, la ceremonia le dio marco al partido más esperado del torneo, en el que Argentina y España salieron a la cancha para definir al campeón del mundo.