Cómo sobrellevar las vacaciones sin estrés: consejos para padres y actividades para los chicos

La falta de clases modifica la rutina familiar y puede generar cansancio y aburrimiento. Algunas recomendaciones para disfrutar el receso en casa.

Hoy 10:34

Durante las vacaciones de invierno, la rutina se interrumpe y el tiempo libre aumenta. Eso que al principio parece una oportunidad para descansar en familia puede transformarse en un terreno cargado de tensiones, sobre todo, cuando hay chicos de por medio.

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El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, formado en el Hospital Johns Hopkins y el Kennedy Krieger Institute advierte que, frente a berrinches y actitudes irritantes, los adultos deben conservar la calma.

“Si no podés mantener la calma cuando tus hijos se frustran o se enojan, no esperes que ellos lo logren", resume y su mensaje apunta a algo simple y difícil: ser ejemplo.