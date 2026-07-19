Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026

El capitán argentino llega a la final ante España con ocho goles y está segundo en la tabla de máximos anotadores, detrás de Kylian Mbappé, que terminó con diez.

Hoy 00:43

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España también será decisiva para conocer quién se quedará con la Bota de Oro, el premio al máximo goleador de la competencia.

Lionel Messi llega al partido decisivo con ocho goles y aparece segundo en la tabla de artilleros, por detrás de Kylian Mbappé, quien alcanzó los 10 tantos tras marcar un doblete en el triunfo de Inglaterra ante Francia por el tercer puesto.

El capitán argentino todavía tiene chances de quedarse con el premio, aunque no le alcanzará únicamente con igualar la línea del delantero francés.

En caso de convertir dos goles ante España, Messi llegaría a 10 tantos, la misma cantidad que Mbappé. Sin embargo, allí entran en juego los criterios de desempate establecidos para definir al ganador de la Bota de Oro.

El primer criterio, en caso de igualdad de goles, es la cantidad de asistencias. Mbappé terminó el torneo con cuatro asistencias, la misma cifra que actualmente tiene Messi.

Por eso, si Leo marca dos goles en la final pero no suma ninguna asistencia, ambos quedarían igualados tanto en goles como en pases gol.

En ese escenario, se aplicaría el segundo criterio de desempate: el jugador con menos minutos disputados durante el torneo. Allí, Mbappé también tendría ventaja sobre Messi.

Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro

Para quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026, Messi necesita una de estas dos posibilidades:

1. Marcar tres goles en la final ante España, lo que lo llevaría a 11 tantos y lo dejaría como máximo goleador en soledad.

2. Convertir dos goles y dar una asistencia, para igualar a Mbappé en goles, pero superarlo en el primer criterio de desempate.

Además de la pelea por la Bota de Oro, Messi y Mbappé también siguen compitiendo por quedar en lo más alto de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales.

Este domingo, en Nueva Jersey, Leo buscará levantar una nueva Copa del Mundo con Argentina y, al mismo tiempo, tendrá la chance de sumar otro premio individual a una carrera legendaria.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Messi Mundial 2026
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