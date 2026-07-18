"Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia": el emotivo mensaje de Messi antes de la final

A horas de enfrentar a España en la final del Mundial 2026, el capitán de la Selección argentina compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para agradecer a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que forman parte del equipo.

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A pocas horas de disputar una nueva final con la Selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que destacó el recorrido del equipo durante los últimos años y valoró el vínculo construido con sus compañeros más allá de los resultados.

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"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió el capitán, acompañando sus palabras con una fotografía de todo el plantel reunido.

En el mismo posteo, Messi también agradeció a quienes forman parte del día a día de la Albiceleste. "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia", expresó.

El mensaje concluyó con una reflexión cargada de emoción en la previa del duelo decisivo frente a España, que se disputará este domingo. "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar", cerró el rosarino, en la antesala de la que será su tercera final de un Mundial con la camiseta argentina.