"Acá viene el campeón defensor": el conmovedor video de la AFA antes de la final del Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino compartió en sus redes una pieza motivacional con imágenes de la Selección Argentina en la previa del duelo ante España.

Hoy 01:04

En medio de la enorme expectativa por una nueva final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino compartió un conmovedor video dedicado a la Selección Argentina, que este domingo enfrentará a España por el título.

La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas, que palpitan el partido decisivo con ilusión y ansiedad.

“Nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez. ¡Vamos por todo!”, escribieron desde la cuenta oficial de la Selección junto a las imágenes del equipo liderado por Lionel Messi.

El video repasa distintos momentos del camino de la Albiceleste en el torneo y destaca el carácter de un grupo que volvió a meterse en una final del mundo, la tercera en las últimas cuatro ediciones.

“Señoras y señores, acá viene el campeón defensor. El de las cinco finales seguidas, al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, comienza la pieza audiovisual.

Luego, el mensaje pone el foco en la figura de Messi, capitán y símbolo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies, como ningún otro”, se escucha en el video.

La pieza también rememora el camino de la Selección hasta la final. Argentina superó el Grupo J, que compartió con Argelia, Austria y Jordania. Luego tuvo una difícil parada ante Cabo Verde en 16avos de final y protagonizó una remontada épica frente a Egipto.

En cuartos de final, la Albiceleste eliminó a Suiza, mientras que en semifinales volvió a dar vuelta un partido histórico ante Inglaterra para sellar su clasificación a la definición.

“Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina, con palabras, y salió de ahí siempre con fútbol. ¡Qué maravilla!”, continúa el video.

El mensaje también resalta los rasgos más identitarios del grupo y de los hinchas argentinos.

“Acá viene la familia, los asados y las juntadas. Y los que gritan el gol como si el mundo se acabara”, subraya la pieza.

Sobre el cierre, la AFA repasa los logros más recientes de la Scaloneta y menciona figuras y símbolos históricos de la Selección.

“Acá viene el campeón de la gente, el bicampeón de América. El que recibe golpes, pero golpea tres veces más. Acá viene el que empuja como un toro, y pica como una araña. El que demostró amor propio en cada batalla. Viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, concluye.

Con un mensaje emotivo y cargado de identidad, la AFA encendió aún más la previa de una final que puede marcar otro capítulo histórico para el fútbol argentino.