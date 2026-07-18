¡La Scaloneta va por la cuarta estrella! Argentina enfrenta a España en la final del Mundial soñando con el bicampeonato

El seleccionado argentino choca con La Roja en la finalísima de la Copa del Mundo con la ilusión de volver a consagrarse. Arranca a las 16 con Transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama. Seguilo minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte.

Hoy 10:07

La Selección Argentina y España jugarán este domingo desde las 16 la gran final del Mundial 2026, en el New Jersey Stadium, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato y la cuarta Copa Mundial de la FIFA para la historia argentina. Del otro lado estará España, que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

El partido será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero. Además, se podrá seguir el minuto a minuto por Radio Panorama, Diario Panorama y Somos Deporte.

Argentina llega a la final con puntaje ideal: ganó los siete partidos que disputó en el torneo, aunque sufrió en varios tramos del camino. En la fase de grupos avanzó con autoridad, tras golear 3-0 a Argelia y vencer 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

En dieciseisavos, la Albiceleste debió trabajar más de la cuenta ante Cabo Verde, un rival que fue una de las sorpresas del Mundial. El equipo de Scaloni logró imponerse 3-2 en el alargue para meterse en octavos de final.

Luego llegó una de las grandes remontadas del torneo. Argentina comenzó perdiendo 2-0 ante Egipto, pero reaccionó en los últimos 15 minutos y dio vuelta la historia con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

En cuartos de final, ante Suiza, la Selección no tuvo su mejor partido y terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, en el tiempo suplementario volvió a aparecer la jerarquía argentina: con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el equipo selló el pase a semifinales.

La semi fue nada menos que ante Inglaterra, en un partido cargado de historia y emoción. Argentina volvió a remontar en los minutos finales y, gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ganó 2-1 y se clasificó a una nueva final mundialista.

España, por su parte, comenzó el certamen con un empate sin goles ante Cabo Verde, resultado que dejó algunas dudas. Sin embargo, fue creciendo con el correr de los partidos: goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con un triunfo por la mínima ante Uruguay.

En dieciseisavos, La Roja venció 3-0 a Austria sin mayores dificultades. En octavos y cuartos fue superior a Portugal y Bélgica, aunque necesitó dos apariciones agónicas de Mikel Merino para resolver ambos encuentros.

En semifinales, España enfrentó a Francia en un duelo que muchos señalaron como una final anticipada. El equipo de Luis de la Fuente fue claramente superior y se impuso 2-0 con goles de Mikel Oyarzábal, de penal, y Pedro Porro.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Argentina vs. España: datos del partido

Hora: 16.00.

TV: Canal 7 de Santiago del Estero.

Árbitro: Slavko Vincic, de Eslovenia.

Estadio: New Jersey Stadium.

Historial entre Argentina y España

Partidos: 14.

Victorias de Argentina: 6.

Empates: 2.

Victorias de España: 6.

En Mundiales, el antecedente entre ambos fue triunfo argentino: Argentina 2-1 España, por el grupo 2 de Inglaterra 1966, el 13 de julio de 1966 en Birmingham.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue el 27 de marzo de 2018, en Madrid, con victoria de España por 6-1 en un amistoso.

Este domingo, Argentina volverá a jugar por la gloria. Con Messi como bandera y Scaloni al mando, la Albiceleste buscará cerrar otro capítulo histórico y levantar la cuarta estrella.