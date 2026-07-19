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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 17º
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Accidente grave en la autopista Santa Fe-Rosario deja a mujer herida

Un accidente de tránsito en la autopista Santa Fe-Rosario dejó a una mujer herida tras un violento despiste y choque en condiciones climáticas adversas.

Hoy 04:30

En una mañana marcada por condiciones climáticas peligrosas, un violento accidente de tránsito se produjo en la autopista Santa Fe-Rosario, específicamente a la altura del kilómetro 150, en dirección sur.

La conductora de un Renault Logan gris sufrió lesiones tras perder el control del vehículo, que terminó impactando contra la vegetación de la banquina. Este incidente ocurrió en un momento donde la capital santafesina se encontraba envuelta en una densa niebla, lo que redujo significativamente la visibilidad.

Los factores climáticos como la niebla y la alta humedad hicieron que la cinta asfáltica se volviera especialmente resbaladiza, contribuyendo al siniestro vial. Los peritos están investigando las causas del despiste.

El impacto fue tan severo que el automóvil resultó completamente destruido, con troncos y ramas incrustados en la carrocería. Automovilistas que transitaban por la zona informaron inmediatamente a las autoridades sobre el siniestro.

Un equipo del SIES 107 llegó rápidamente al lugar y encontró a la conductora atrapada en el habitáculo del vehículo debido a la deformación de la estructura tras el choque. Los profesionales de la salud trabajaron arduamente para rescatar a la víctima.

Finalmente, la mujer fue rescatada consciente y, tras recibir atención médica inicial, fue trasladada al Hospital José María Cullen para una evaluación exhaustiva y estudios tomográficos preventivos.

El accidente también causó demoras significativas en la circulación vehicular de la autopista. La Policía de Seguridad Vial implementó un operativo de balizamiento y reducción de calzada para resguardar la zona hasta que se logró remover el vehículo destruido y restablecer el flujo normal del tránsito.

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