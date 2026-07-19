La tarotista que adelantó las sufridas victorias de Argentina anunció quién será campeón del Mundial

Ivana García compartió una nueva lectura de cartas para la final ante España.

Hoy 13:22

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se vive desde el plano de las predicciones esotéricas. En las últimas horas, la tarotista Ivana García, conocida en Instagram como @santamagia_, compartió una nueva lectura de cartas sobre el partido decisivo y lanzó un pronóstico que despertó ilusión entre los fanáticos de la Scaloneta.

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La especialista ganó repercusión durante las últimas semanas por sus lecturas vinculadas al camino de la Selección Argentina, especialmente por haber anticipado escenarios ajustados y sufridos en las instancias decisivas del torneo.

De cara a la final ante España, García explicó que las cartas para Argentina reflejan a un equipo sólido desde lo emocional, paciente, concentrado y con capacidad para esperar el momento justo para golpear.

En la tirada aparecieron el Rey de Copas, 8 de Oros, 7 de Oros, As de Espadas, Los Enamorados y Caballero de Copas.

Según su interpretación, el Rey de Copas representa la madurez emocional del plantel, mientras que el 8 de Oros y el 7 de Oros hablan del trabajo constante, la disciplina y la paciencia para construir el triunfo.

El As de Espadas, en tanto, simboliza claridad mental, decisiones acertadas y una oportunidad determinante que podría cambiar el desarrollo del partido.

La tarotista también destacó la aparición de Los Enamorados, carta que asoció con la unión del grupo, la conexión entre los futbolistas y las decisiones colectivas. Por su parte, el Caballero de Copas representa jugar con el corazón, la inspiración y la confianza.

Qué dicen las cartas sobre España

Al consultar específicamente por la energía del duelo ante España, la lectura mostró el Rey de Espadas, la Reina de Espadas y el Paje de Copas.

Para Ivana García, esas cartas anticipan una final muy táctica, con dos selecciones que apostarán por la inteligencia, la concentración y el orden estratégico.

Sin embargo, el Paje de Copas introduce un elemento inesperado: una jugada brillante, un momento de creatividad o una inspiración individual capaz de inclinar la balanza en un partido que promete ser muy equilibrado.

“La tendencia que muestran las cartas es la de un partido muy parejo, intenso y definido por pequeños detalles. Argentina tiene herramientas para sostener la presión, esperar su oportunidad y encontrar el momento justo para marcar la diferencia”, explicó la tarotista.

El mensaje final que ilusionó a los hinchas

La lectura concluyó con la aparición del 3 de Copas, una carta tradicionalmente vinculada con los festejos, la celebración y la alegría compartida.

Fue entonces cuando Ivana García dejó su pronóstico más fuerte para la final del Mundial.

“El 3 de Copas al final me deja feliz y en paz porque es una celebración. Por lo tanto, Argentina sale campeón del mundo”, afirmó.

Con esta predicción, las cábalas, rituales y lecturas espirituales vuelven a formar parte de la previa argentina, en la antesala de una final que puede quedar marcada para siempre en la historia de la Selección.