El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 20 de julio de 2026: la jornada tendrá una máxima de 21°C y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes con cielo entre parcialmente nublado y nublado, sin probabilidades de lluvia y con una temperatura máxima de 21°C.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 20 de julio una jornada estable en Santiago del Estero, con cielo entre parcialmente nublado y nublado, temperaturas agradables durante la tarde y sin probabilidades de precipitaciones. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante toda la jornada. En cuanto al estado del cielo, se espera un amanecer mayormente nublado, mientras que por la mañana y la tarde predominarán las condiciones de cielo parcialmente nublado. Hacia la noche volverá a presentarse nubosidad, aunque sin anuncios de inestabilidad. Los vientos soplarán del sector sur, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, disminuyendo hacia la noche. Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que las temperaturas irán en ascenso y podrían alcanzar los 26°C hacia el próximo domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 20 de julio una jornada estable en Santiago del Estero, con cielo entre parcialmente nublado y nublado, temperaturas agradables durante la tarde y sin probabilidades de precipitaciones.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante toda la jornada.
En cuanto al estado del cielo, se espera un amanecer mayormente nublado, mientras que por la mañana y la tarde predominarán las condiciones de cielo parcialmente nublado. Hacia la noche volverá a presentarse nubosidad, aunque sin anuncios de inestabilidad.
Los vientos soplarán del sector sur, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, disminuyendo hacia la noche. Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que las temperaturas irán en ascenso y podrían alcanzar los 26°C hacia el próximo domingo.