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VIDEO | Con granaderos y una alfombra roja, así recibieron a la Selección argentina en Ezeiza

El plantel encabezado por Lionel Scaloni arribó este lunes a Ezeiza, donde fue recibido con una alfombra roja, los Granaderos y el cariño de cientos de hinchas.

Hoy 20:02

La Selección argentina regresó este lunes al país luego de la final del Mundial 2026. En Ezeiza, el plantel encabezado por Lionel Scaloni fue recibido con alfombra roja, los granaderos y una multitud de hinchas que se acercó para agradecer la campaña.

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El cuerpo técnico y la mayoría de los futbolistas arribaron al país pasadas las 18, en medio de un importante operativo de seguridad y con cientos de personas apostadas en los alrededores del predio de la AFA para brindarles su apoyo tras el subcampeonato mundial.

Al descender del avión, la delegación fue homenajeada con una alfombra roja y la presencia de los granaderos, que interpretaron la canción "Muchachos", convertida en un símbolo de los últimos años de la Selección argentina.

Los primeros en bajar de la aeronave fueron el subcapitán Nicolás Otamendi, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y el entrenador Scaloni, quienes encabezaron el ingreso de la delegación al predio.

Lionel Messi no integró el grupo que regresó al país. El capitán disputó en Estados Unidos su tercera final mundialista y, pese a la derrota, continúa con un palmarés de cuatro títulos con la Selección mayor.

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