Uno por uno: los jugadores de la Selección Argentina que volvieron al país tras la final del Mundial

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18.30, luego de la derrota ante España. Lionel Messi no formó parte del vuelo de regreso.

Hoy 19:49

La Selección Argentina volvió al país luego de disputar la final del Mundial 2026 ante España, en una llegada marcada por el reconocimiento de los hinchas y por la ausencia de varios futbolistas, entre ellos el capitán Lionel Messi.

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El vuelo chárter aterrizó este lunes cerca de las 18.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con parte del plantel, el cuerpo técnico y distintos integrantes de la delegación albiceleste.

Según se informó, fueron 16 los futbolistas que abordaron el avión de regreso a la Argentina tras la final disputada en Estados Unidos.

Entre ellos estuvieron Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A ellos se sumaron los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, junto a Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Martín Tocalli, entrenador de arqueros; Luis Martín, preparador físico; y Matías Manna, videoanalista, además del resto de los colaboradores.

En tanto, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso viajaron directamente hacia Europa.

Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron rumbo a Miami. En el caso del capitán argentino, se espera que en los próximos días llegue al país, directamente a Rosario, para pasar tiempo junto a su familia.

Los jugadores que volvieron a la Argentina

Emiliano Martínez

Lisandro Martínez

Marcos Senesi

Facundo Medina

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Nico González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

José Manuel López

Más allá del dolor por la derrota en la final, la llegada de la delegación estuvo atravesada por el reconocimiento a un grupo que volvió a llevar a la Selección Argentina hasta el partido decisivo de una Copa del Mundo.