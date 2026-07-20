"Cuánta gente esperaba esta caída": Rodrigo De Paul rompió el silencio tras perder la final

El mediocampista de la Selección publicó una reflexión en sus redes sociales tras la derrota ante España y apuntó contra quienes cuestionaron al equipo durante el Mundial.

Hoy 19:55

Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones y dejar un contundente mensaje, en el que apuntó contra quienes, según sostuvo, esperaban el tropiezo del equipo durante el torneo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una publicación acompañada por imágenes de la campaña mundialista, el mediocampista escribió: “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo”.

En el mismo posteo, De Paul continuó con un tono desafiante: “Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les joden... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.

El futbolista también se refirió al dolor que dejó la derrota en la final y tuvo un mensaje especial para los hinchas: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”.

Finalmente, cerró su publicación con una frase cargada de sentimiento: “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”.

El mensaje de De Paul se suma a los que compartieron en las últimas horas otros referentes del plantel, entre ellos Lionel Messi, Lautaro Martínez y varios integrantes de la Selección, quienes eligieron las redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas y expresar la tristeza por no haber podido defender el título conseguido en Qatar 2022.

De Paul fue una de las piezas importantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo. Disputó seis de los siete partidos del certamen como titular y acumuló casi 500 minutos en cancha, siendo uno de los futbolistas de mayor presencia en el mediocampo argentino a lo largo del torneo.