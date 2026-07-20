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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 16º
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Entre una multitud y un emotivo recibimiento, la Selección regresó al país tras la final del Mundial

Parte del plantel del seleccionado nacional arribó esta tarde luego de la participación en la Copa del Mundo.

Hoy 20:19

La Selección Argentina cerró su etapa en Estados Unidos y ya está de regreso en el país después de disputar la final del Mundial 2026 frente a España.

Este lunes, una parte de la delegación albiceleste, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, dejó Nueva York en un vuelo chárter y aterrizó a las 18.20 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Pese al sabor amargo por la derrota en la final, un buen número de hinchas se acercó hasta la zona del aeropuerto y también a las puertas del predio Lionel Andrés Messi para esperar a los protagonistas.

La delegación fue recibida con una guardia de honor, en un gesto de reconocimiento para un grupo que volvió a llevar a Argentina hasta el partido decisivo de una Copa del Mundo.

En el vuelo hubo 10 ausentes. No viajó Lionel Messi, y tampoco lo hicieron Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.

Más allá del resultado ante España, el regreso de la Selección estuvo marcado por el agradecimiento de los hinchas hacia un equipo que dejó todo en la cancha y que le dio enormes alegrías al pueblo argentino en los últimos años.

Argentina no pudo conquistar el bicampeonato, pero volvió a competir en lo más alto del fútbol mundial y cerró otro ciclo mundialista como protagonista.

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