Motociclista sufre graves lesiones tras accidente en Salta

El 23 de junio de 2026, un accidente vial en Salta involucró a un motociclista sin casco que resultó herido tras un choque en la intersección de dos avenidas principales.

Hoy 01:35

El 23 de junio de 2026, a las 14:00, operadores del Centro de Videovigilancia de Capital registraron un siniestro vial en la intersección de las avenidas Enrique Discépolo y Ángel Vargas, en el barrio Santa Cecilia. Al mismo tiempo, se recibieron múltiples llamados al Sistema de Emergencias 911 informando sobre el incidente.

Ante la situación, el Centro de Coordinación Operativa tomó medidas inmediatas y envió asistencia médica, así como patrullas policiales al lugar del accidente.

En el siniestro, colisionaron un automóvil conducido por un hombre de 27 años y una motocicleta guiada por una mujer de 30 años, quien circulaba sin casco protector en el mismo sentido.

Como resultado del impacto, la motociclista sufrió politraumatismos, lo que requirió asistencia inmediata por parte del personal del SAMEC, que la trasladó al Hospital San Bernardo para recibir atención médica adecuada.

Un control de alcoholemia realizado a ambos conductores arrojó un resultado negativo de 0,00 g/l, descartando la influencia de alcohol en el accidente.

La Fiscalía Penal 6 intervino en el caso, ordenando el traslado de los vehículos involucrados a la dependencia policial para llevar a cabo los trámites correspondientes.