Los memes que surgieron tras la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca generó un fenómeno viral en redes sociales a través de memes sobre el look de Shakira y el discurso de Lila Downs en inglés.

Hoy 05:28

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se convirtió en un evento repleto de espectáculo, música y controversia. Shakira, figura central de la celebración, sorprendió al público con un atuendo que incluía un top amarillo, pollera blanca y gafas de sol, lo que rápidamente generó un aluvión de comentarios virales en redes sociales.

Un usuario de X expresó: “No era Shakira, era una máscara”, mientras que otro añadió: “No sé ustedes, pero esa no me parece que sea Shakira”. La combinación de su maquillaje y vestimenta se convirtió en el foco de atención, transformándose en el tema principal de memes que inundaron la web.

El tema oficial del Mundial, interpretado por Shakira y Burna Boy, también suscitó críticas. Mientras algunos espectadores disfrutaron del espectáculo, otros se mostraron escépticos sobre la calidad de la presentación, lo que alimentó aún más la conversación en línea.

Otro aspecto que generó controversia fue el breve discurso en inglés de Lila Downs, quien dio la bienvenida a los asistentes al evento, señalando que: “Mexico receives you with smiles from our heart. We're a nation of diversity, heritage and pride, from ancestors lands where ritual, movement and spirit endure”.

Esta declaración, aclamada por algunos y criticada por otros, fue traducida al español como: “México los recibe con sonrisas desde nuestros corazones. Somos una nación de diversidad, herencia y orgullo, de tierras ancestrales donde el ritual, el movimiento y el espíritu perduran”.

El uso del inglés durante su discurso provocó una ola de reacciones en redes sociales, con usuarios cuestionando: “No, ningún 'afternoon' ni ningún 'hello'. Aquí tú hablas en español”, reflejando así la opinión de muchos seguidores que esperaban un mensaje en su lengua materna.

La inauguración del Mundial 2026, por lo tanto, no solo se recordó por la música y los artistas, sino también por el fenómeno de memes que celebran y critican cada aspecto del evento, amplificando la experiencia en las plataformas digitales.