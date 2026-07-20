Silva Neder encabezó sendos plenarios del PJ en Monte Quemado y Pampa de los Guanacos

El secretario general del PJ provincial acompañó a Carlos Hazam y Viviana Campos de cara a las elecciones comunales del próximo 2 de agosto.

Hoy 21:43

El Secretario General del PJ provincial, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó esta tarde sendos plenarios en Monte Quemado y Pampa de los Guanacos para respaldar a los candidatos a intendentes del Frente Justicialista de Integración Municipal, Carlos Hazam y Viviana Campos, respectivamente, de cara a las elecciones comunales del próximo 2 de agosto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En estas ciudades, Silva Neder llevó a la militancia el saludo fraterno del presidente del PJ provincial, José Emilio Neder.

El primer encuentro se concretó en Monte Quemado, donde una gran concurrencia ratificó la candidatura a intendente de Carlos Hazam, destacando su legado de obras, trayectoria y permanente trabajo social en la comunidad. La propuesta lleva dos listas de concejales encabezadas por Luis Martínez y Sonia Beatriz Ferreyra, sumado al respaldo del histórico dirigente "Pito" Castillo.

Posteriormente, la comitiva arribó a Pampa de los Guanacos para oficializar la candidatura a intendenta de Viviana Campos, quien encabeza la propuesta con Franco Daniel Reynoso como primer concejal y el apoyo de referentes del medio como la directora del Hospital local, Élida Juárez Fantoni. En esta comuna, el eje estuvo puesto en el compromiso territorial y la gestión enfocada en el desarrollo local.

Fuerte presencia dirigencial

Ambos plenarios contaron con un contundente respaldo institucional y político. Integraron la comitiva: ministro de la Producción, Ing. Néstor Machado; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; y el subsecretario de la Producción, Ángel Iñiguez; diputados provinciales Analía Corbalán, Aída Soria, Nora Mercado y Hugo Padilla; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; el titular de Seguridad Vial, Néstor Flores; y el secretario General de ATSA, José Arce; comisionados municipales Ramón Cárdenas (Árraga), "Chilín" Jiménez (Weisburd), "Nico" Jiménez (Otumpa) y María Zerda (Sachayoj), junto a concejales y dirigentes de toda la región.