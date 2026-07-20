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VIDEO | El emotivo homenaje de la AFA a la Selección tras el conmovedor recibimiento en el país

La Asociación del Fútbol Argentino compartió un video dedicado al plantel luego de su regreso al país. Las imágenes muestran el cariño de miles de hinchas que acompañaron al equipo pese a la derrota en la final del Mundial ante España.

Hoy 21:37

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video en sus redes sociales para homenajear a la Selección argentina luego de su regreso al país, donde miles de hinchas se acercaron para brindarles su apoyo tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

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La publicación reúne imágenes del multitudinario recibimiento que tuvo el plantel encabezado por Lionel Scaloni, con banderas, camisetas, cánticos y aplausos de los fanáticos que, una vez más, demostraron su respaldo incondicional al equipo, más allá de no haber podido retener el título mundial.

Junto al video, la AFA destacó el vínculo entre la Selección y los hinchas, reflejando el orgullo por el recorrido realizado durante la Copa del Mundo y el reconocimiento a un plantel que volvió a ubicarse entre los mejores del planeta.

El regreso del seleccionado estuvo marcado por una gran muestra de afecto. Cientos de miles de personas acompañaron el recorrido del equipo y se acercaron para agradecer el esfuerzo de los jugadores, que finalizaron el certamen como subcampeones luego de caer por 1-0 en el tiempo suplementario ante España.

El video fue ampliamente compartido por los usuarios y se suma a los mensajes que distintos futbolistas publicaron en las últimas horas. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y otros integrantes del plantel expresaron en sus redes sociales el dolor por la derrota, pero también el orgullo por el camino recorrido y el permanente apoyo de los argentinos.

De esta manera, la AFA también eligió rendir homenaje a una Selección que, pese a no poder conquistar un nuevo título mundial, volvió a emocionar al país y recibió una cálida bienvenida de su gente.

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