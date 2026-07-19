Trump fue silbado en la final del Mundial y protagonizó un incómodo momento en la premiación

El presidente de Estados Unidos participó de la ceremonia de premiación junto a Gianni Infantino. Fue recibido con silbidos por parte del público y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando los campeones levantaban la Copa.

Hoy 22:02

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial 2026, no solo por su presencia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sino también por los silbidos que recibió del público y un incómodo episodio durante la ceremonia de premiación.

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Trump ingresó al campo de juego junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para participar de la entrega de medallas y premios individuales. Sin embargo, su aparición fue acompañada por una fuerte silbatina de una parte de los hinchas presentes en el estadio.

El momento más comentado llegó cuando España se preparaba para levantar la Copa del Mundo. El mandatario permaneció sobre el escenario durante algunos segundos, dando la impresión de que no abandonaría el lugar antes del festejo de los campeones. Tras un breve instante de confusión, Infantino se acercó para indicarle la salida y ambos abandonaron el escenario, mientras los futbolistas españoles iniciaban la celebración.

Durante la ceremonia, Trump entregó las medallas a la terna arbitral y participó de la entrega de los premios individuales, que quedaron en manos de Pau Cubarsí, Unai Simón y Rodri. Luego fue el turno de los futbolistas argentinos y, finalmente, del plantel español, que recibió el trofeo de campeón del mundo.

Otro momento que llamó la atención fue cuando los defensores argentinos Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero saludaron a Infantino, pero evitaron estrechar la mano del presidente estadounidense durante la entrega de medallas.

Trump llegó al estadio pocos minutos antes del inicio del encuentro acompañado por un importante operativo de seguridad. En la previa, destacó el crecimiento del fútbol en su país y elogió tanto al presidente argentino Javier Milei como a Lionel Messi, a quien consideró "grandioso". Su participación en la ceremonia, sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la final por las reacciones del público y el momento viral que protagonizó durante la consagración de España.