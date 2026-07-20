Pese al subcampeonato, el Gobierno puso la Casa Rosada a disposición de la Selección argentina

Desde el Ejecutivo aseguraron que el ofrecimiento sigue vigente y que será el plantel, junto con la AFA, quien decidirá si realiza una celebración pública tras su regreso al país.

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Pese a la derrota ante España en la final del Mundial 2026, en las últimas horas trascendió que el Gobierno nacional mantiene a disposición la Casa Rosada para recibir a la Selección argentina si el plantel decide realizar una celebración tras su regreso al país.

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De acuerdo con la información conocida este domingo, el ofrecimiento realizado por el Ejecutivo continúa vigente y será el propio plantel el que tendrá la última palabra sobre la posibilidad de compartir un encuentro con los hinchas en la sede del Gobierno.

Mientras tanto, la AFA trabaja en el regreso del equipo y solicitó un vuelo chárter para trasladar a la delegación desde Estados Unidos. El arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza está previsto para este lunes, aunque el horario definitivo dependerá de la salida del vuelo.

Por el momento, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia no confirmó cuál será el itinerario de la Selección ni si habrá una celebración pública. La decisión quedará en manos de los jugadores y, una vez adoptada, será comunicada a las autoridades para coordinar el operativo de seguridad.

Una de las alternativas que se analiza es que la delegación se traslade directamente desde Ezeiza al predio que la AFA posee en esa localidad bonaerense. Sin embargo, también continúa vigente la posibilidad de una recepción en la Casa Rosada, en caso de que los futbolistas acepten la invitación del Gobierno.