Asalto violento en drugstore de Barranquitas con un robo de $250.000

Durante la madrugada del sábado, un violento asalto en un drugstore de Barranquitas resultó en el robo de $250.000 y una computadora, mientras había clientes en el local.

Hoy 04:30

Un grupo de delincuentes armados ejecutó un asalto en el drugstore Draxxo 24 Horas, ubicado en la intersección de avenida López y Planes y calle Perú, en Barranquitas, Santa Fe, durante la madrugada del sábado.

Según las informaciones preliminares, los delincuentes llegaron al lugar en motocicletas y dos de ellos ingresaron al comercio, donde uno de ellos exhibió un arma de fuego para amenazar a la trabajadora.

Los asaltantes exigieron la entrega de la recaudación y lograron apoderarse de 250 mil pesos en efectivo, además de una computadora del local, antes de huir rápidamente.

En el momento del asalto, había clientes dentro del comercio, quienes fueron testigos del violento hecho y, tras la huida de los delincuentes, asistieron a la empleada y alertaron a la Central de Emergencias 911.

Acto seguido, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron al lugar, donde realizaron entrevistas para obtener testimonios que faciliten la identificación de los autores del asalto.

Los investigadores confirmaron que el comercio y la zona circundante cuentan con cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes serán cruciales para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del asalto.

La investigación ha sido delegada al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ha ordenado la identificación de testigos, el secuestro de las grabaciones de cámaras y la realización de peritajes criminalísticos por parte de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el momento, los delincuentes se encuentran en estado de prófugos, y las autoridades continúan la pesquisa para establecer sus identidades y proceder a su detención.