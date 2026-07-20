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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 13º
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Detención por incumplimiento de orden judicial en Jujuy

Un hombre fue arrestado en Jujuy por desobedecer una orden judicial de restricción por violencia de género.

Hoy 02:12

Un hombre de 31 años fue detenido en la capital provincial de Jujuy tras desobedecer una medida judicial de restricción impuesta por un caso de violencia de género.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado alrededor de la 1 de la madrugada en la calle Teodoro Laguna, ubicada en el barrio Malvinas, donde la policía realizaba un patrullaje preventivo.

Durante este operativo, los efectivos recibieron un alerta de una joven de 29 años, quien reportó que su expareja había llegado a su vivienda, contraviniendo la medida perimetral vigente.

Inmediatamente, el sospechoso fue interceptado por la policía y trasladado a la Seccional 32°, donde quedó a disposición de la Justicia.

La mujer, por su parte, también fue llevada a la comisaría para formalizar la denuncia correspondiente en relación a los hechos de violencia.

Las actuaciones complementarias del caso quedaron a cargo de los agentes de la Seccional 32°, siguiendo las instrucciones del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

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