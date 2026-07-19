Video: dos motochorros intentaron robarle a una mujer y huyeron tras un violento forcejeo

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los delincuentes descendió de una motocicleta para intentar arrebatarle la mochila a la víctima. Tras un intenso forcejeo, ambos escaparon sin concretar el robo.

Hoy 22:35

Un intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad en barrio Colón, donde una mujer fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta sobre calle Hermanos Wagner, en la intersección con Colón. El episodio ocurrió alrededor de las 20.50, cuando todavía había un importante movimiento de personas en distintos sectores de la ciudad tras la final del Mundial.

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En las imágenes se observa cómo la motocicleta se detiene junto a la víctima. Mientras el conductor permanece a bordo del rodado, el acompañante desciende e intenta arrebatarle la mochila. La mujer ofrece resistencia y comienza un intenso forcejeo, impidiendo que el sospechoso concrete el robo.

Al no poder quedarse con las pertenencias, el delincuente vuelve a subir a la motocicleta y ambos escapan del lugar. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Según las primeras informaciones, tras el episodio algunos vecinos advirtieron lo ocurrido y salieron en persecución de los sospechosos, aunque finalmente lograron darse a la fuga. Hasta el momento no trascendieron detenciones y el hecho es investigado para identificar a los autores del frustrado asalto.