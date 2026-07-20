Asesinato a puñaladas en San Miguel de Tucumán durante la madrugada

Un joven de 31 años fue asesinado a puñaladas en San Miguel de Tucumán en la madrugada del 20 de julio, lo que ha desatado una investigación por parte de las autoridades locales.

Hoy 17:29

En la madrugada del 20 de julio, un joven de 31 años fue asesinado a puñaladas en calle José Gorriti al 2.500, en San Miguel de Tucumán. Este trágico suceso ha captado la atención de las autoridades, quienes han iniciado una investigación exhaustiva.

La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, liderada por el fiscal José Sanjuán, está a cargo del caso. Las fiscales Carolina Brito y Sylvina Ojeda están supervisando las medidas periciales realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el lugar del crimen.

Según las primeras investigaciones, el ataque ocurrió en el sector suroeste de la ciudad, donde la víctima fue herida con un arma blanca por un agresor desconocido, lo que ha llevado a las autoridades a indagar sobre las circunstancias del hecho.

“De acuerdo a los testimonios recabados hasta el momento, la víctima residía en la zona, y alrededor de las 2:40 habría salido de su domicilio, siendo abordado por un sujeto que le causó una herida de arma blanca debajo de la axila y luego se dio a la fuga”, declaró una fuente investigativa.

La víctima, identificada como Emanuel Pérez, fue trasladada al hospital Ángel C. Padilla por sus familiares y personal policial, pero lamentablemente, no pudo sobrevivir a las heridas infligidas por el agresor.

Las autoridades no descartan que el ataque haya tenido fines de robo, lo que añade un matiz más complejo a la investigación. Se espera que la autopsia se realice durante la mañana del 20 de julio, proporcionando más información sobre las causas de la muerte.

Las fuentes han indicado que los investigadores están tras los pasos del autor del hecho, con la intención de esclarecer este homicidio y llevar justicia a la víctima y su familia.