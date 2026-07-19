Más escuelas se sumaron al Proyecto “Pre Quinto de Películas” en el Cine Renzi

Alumnos de escuelas secundarias de La Banda y zonas cercanas disfrutaron de una jornada con cine, reflexión y actividades destinadas a acompañar su trayectoria educativa.

Hoy 12:35

Durante la semana pasada se desarrollaron nuevas jornadas del Proyecto “Pre Quinto de Películas” en el Cine Teatro Municipal Renzi, una propuesta destinada a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias de la ciudad de La Banda y de zonas aledañas.

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En esta oportunidad, participaron alumnos de los turnos mañana y tarde del Colegio Secundario “René Favaloro" y la Escuela Técnica N° 2 “Ingeniero Santiago Barabino”. De igual manera, visitaron la ciudad de La Banda alumnos oriundos de la localidad de Chaupi Pozo, quienes se contactaron con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para ser parte de este proyecto que les permitirá desarrollar variadas actividades áulicas.

Durante la actividad, los jóvenes disfrutaron de la proyección de la película “La Ventaja de ser Invisible”, además de participar en una radio abierta y compartir un refrigerio brindado por la Dirección de Nutrición Comunitaria.

Desde la organización destacaron que las jornadas de este proyecto continuarán con la participación de otras instituciones educativas, donde los estudiantes realizarán una devolución y reflexión sobre los temas abordados durante la jornada.

Este proyecto es impulsado por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani y participan las direcciones de Niñez, Adolescencia y Familia; Género; Salud; Nutrición Comunitaria; Cine Teatro Renzi y Juventud.