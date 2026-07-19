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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 22º
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Locales

Se refuerzan las tareas de fumigación en los barrios bandeños

El municipio dio a conocer el cronograma de tareas que se desarrollará del lunes 20 al sábado 25 en distintos sectores de la ciudad. Solicitaron a los vecinos acompañar las acciones con medidas de prevención.

Hoy 12:38

El área de Fumigación dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos informó sobre el cronograma con el que trabajarán durante la semana del lunes 20 al sábado 25 en los diferentes barrios de la ciudad de La Banda.

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El lunes las tareas iniciarán en los barrios San Fernando, La Guarida, Militar, 9 de Julio, San Javier y Villa Rosita. El martes en El Rincon, Procrear, 25 de Mayo (viejo, ampliacion,100 y 300 viviendas) y Constitución. El miércoles en el  Avenida, Tuscal, La Isla, El Cruce y Villa Elena. El jueves Villa Rojas (1 y 2), Villa Nueva, Sarmiento, Bajo de Vertiz, San Martin (norte y sur). El viernes en el Jerusalén, Independencia, El Brete, El Tabique, Los Naranjos y Los Lagos. El sábado en el Textil, Juan Perón, Villa Gambetti, Mercantil, Menéndez, Agua y Energía, 17 de Octubre y Lourdes.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para acompañar estas acciones manteniendo limpios patios y jardines, eliminando recipientes que acumulen agua y reforzando las medidas de prevención en los hogares.

Asimismo, destacaron que estas tareas forman parte del trabajo integral que lleva adelante la gestión municipal para cuidar la salud de la comunidad y evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

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