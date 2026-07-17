Así será la ceremonia de clausura del Mundial: qué artistas actuarán y cuánto durará el entretiempo

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Así será la ceremonia de clausura del Mundial: qué artistas actuarán y cuánto durará el entretiempo

El show del próximo domingo que cerrará la Copa del Mundo en la previa de Argentina-España será histórico. Enterate de todos los detalles.

Hoy 17:44
Shakira

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá una previa de alto impacto. Además de la expectativa por el partido decisivo, la ceremonia de clausura promete convertirse en uno de los grandes momentos de la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fiesta comenzará a las 14.30, hora argentina, y tendrá una puesta en escena de primer nivel, con artistas internacionales, figuras del espectáculo y una novedad que buscará marcar un antes y un después en el fútbol: un show de medio tiempo al estilo Super Bowl.

El espectáculo del entretiempo tendrá una duración estimada de 11 minutos, aunque la gran incógnita pasa por saber cuánto se extenderá finalmente el descanso, debido al armado y desarmado del escenario sobre el campo de juego.

Te recomendamos: El tremendo elogio del capitán de España a Messi que revoluciona la previa de la final del Mundial

En principio, las primeras versiones indicaban que el operativo podía demandar cerca de media hora. Sin embargo, en las últimas horas surgió la posibilidad de que el entretiempo solo se extienda a 16 o 17 minutos, apenas por encima del descanso habitual.

Desde lo artístico, el evento contará con una lista de invitados de enorme peso internacional. Justin Bieber compartirá cartel con Madonna, Shakira y BTS, mientras que también formarán parte de la propuesta Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS 22, integrado por alumnos de una escuela primaria.

La curaduría general del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, banda que también tendrá participación en la ceremonia. Además, se espera la aparición de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, en una puesta pensada para el público global.

El show también tendrá un fin solidario: buscará recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que apunta a reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para chicos de todo el mundo.

La movida general contará además con la participación de figuras como Post Malone, Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams.

En la previa del partido, Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos. Todavía no se confirmó quién cantará el himno argentino, como ocurrió con Lali Espósito en la final del Mundial 2022.

La ceremonia de clausura será producida en colaboración con Balich Wonder Studio y promete destacar “la pasión, la emoción y el carácter global que han definido a este Mundial”.

Te recomendamos: Así será la indumentaria de Argentina para la final ante España en el Mundial

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa, anticipó que “la ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos”.

Y agregó: “La cita combinará música, cultura y fútbol”.

Con una final entre Argentina y España, una ceremonia cargada de estrellas y un show de medio tiempo inédito para una Copa del Mundo, la definición del Mundial 2026 promete ser mucho más que un partido.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol españa Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mundial 2026: por primera vez, el campeón recibirá anillos personalizados de FIFA
  2. 2. Durante allanamiento hallan cocaína, marihuana y $3.850.000 en casa de dos hermanas y exconvicto
  3. 3. Detienen en Salta a dos bolivianos y secuestran una avioneta que había partido de Santiago del Estero
  4. 4. Franco Colapinto mejoró y cerró el viernes con un 7º puesto en el segundo ensayo del Gran Premio de Bélgica
  5. 5. Mitre se sacó la mufa con un triunfazo ante Racing de Córdoba y salió de la zona de descenso
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT