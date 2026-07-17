Así será la ceremonia de clausura del Mundial: qué artistas actuarán y cuánto durará el entretiempo

El show del próximo domingo que cerrará la Copa del Mundo en la previa de Argentina-España será histórico. Enterate de todos los detalles.

Hoy 17:44

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá una previa de alto impacto. Además de la expectativa por el partido decisivo, la ceremonia de clausura promete convertirse en uno de los grandes momentos de la jornada.

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La fiesta comenzará a las 14.30, hora argentina, y tendrá una puesta en escena de primer nivel, con artistas internacionales, figuras del espectáculo y una novedad que buscará marcar un antes y un después en el fútbol: un show de medio tiempo al estilo Super Bowl.

El espectáculo del entretiempo tendrá una duración estimada de 11 minutos, aunque la gran incógnita pasa por saber cuánto se extenderá finalmente el descanso, debido al armado y desarmado del escenario sobre el campo de juego.

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En principio, las primeras versiones indicaban que el operativo podía demandar cerca de media hora. Sin embargo, en las últimas horas surgió la posibilidad de que el entretiempo solo se extienda a 16 o 17 minutos, apenas por encima del descanso habitual.

Desde lo artístico, el evento contará con una lista de invitados de enorme peso internacional. Justin Bieber compartirá cartel con Madonna, Shakira y BTS, mientras que también formarán parte de la propuesta Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS 22, integrado por alumnos de una escuela primaria.

La curaduría general del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, banda que también tendrá participación en la ceremonia. Además, se espera la aparición de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, en una puesta pensada para el público global.

El show también tendrá un fin solidario: buscará recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que apunta a reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para chicos de todo el mundo.

La movida general contará además con la participación de figuras como Post Malone, Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams.

En la previa del partido, Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos. Todavía no se confirmó quién cantará el himno argentino, como ocurrió con Lali Espósito en la final del Mundial 2022.

La ceremonia de clausura será producida en colaboración con Balich Wonder Studio y promete destacar “la pasión, la emoción y el carácter global que han definido a este Mundial”.

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Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa, anticipó que “la ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos”.

Y agregó: “La cita combinará música, cultura y fútbol”.

Con una final entre Argentina y España, una ceremonia cargada de estrellas y un show de medio tiempo inédito para una Copa del Mundo, la definición del Mundial 2026 promete ser mucho más que un partido.