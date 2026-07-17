El Patio del Indio Froilán fue escenario del homenaje a Walter Díaz durante la vigilia de la Marcha de los Bombos

El periodista fue distinguido por su jubilación y trayectoria al frente de "Pago Donde Nací", el histórico programa que durante 20 años difundió la cultura santiagueña.

Hoy 18:52

La vigilia de la Marcha de los Bombos tuvo uno de sus momentos más emotivos con el reconocimiento al periodista Walter Díaz, quien recibió una placa en el Patio del Indio Froilán en homenaje a su trayectoria y con motivo de su jubilación.

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El homenaje destacó su invaluable aporte a la difusión de la cultura de Santiago del Estero a través de "Pago Donde Nací", el emblemático programa de Radio Panorama que se mantuvo al aire durante 20 años y fue distinguido con dos premios Martín Fierro.

Visiblemente emocionado, Walter Díaz agradeció el reconocimiento y compartió un recuerdo que conmovió a los presentes. Contó que el primer programa de "Pago Donde Nací" se realizó justamente en el Patio del Indio Froilán, el mismo escenario donde también se emitió la última edición del ciclo, cerrando así un círculo cargado de simbolismo.

El tributo se realizó en el marco de la vigilia de la Marcha de los Bombos, una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia, donde artistas, vecinos y amantes del folclore se reúnen cada año para rendir homenaje a la identidad santiagueña.

Con este reconocimiento, Walter Díaz cerró una destacada etapa en Radio Panorama, dejando como legado dos décadas de trabajo dedicadas a difundir las costumbres, la música y las historias que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.