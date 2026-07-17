¿España abre el paraguas? De la Fuente alertó por el arbitraje antes de la final con Argentina

El entrenador de La Roja pidió rigor para el duelo decisivo del Mundial 2026 y advirtió que su equipo deberá mantenerse fiel a su idea de juego.

Hoy 19:50

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el entrenador de La Roja, Luis de la Fuente, habló del partido decisivo de este domingo y puso el foco en el rol que tendrá el árbitro esloveno Slavko Vincic.

El encuentro se jugará desde las 16 en el New York/New Jersey Stadium, donde la Selección Argentina buscará el bicampeonato mundial ante un equipo español que llega con confianza tras eliminar a Francia.

En diálogo con el diario Sport, De la Fuente pidió que el árbitro sea riguroso durante el desarrollo del partido y que no permita excesos dentro del campo de juego.

“El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística”, expresó el seleccionador español.

De todos modos, el entrenador remarcó que confía en el trabajo arbitral y también en la preparación de su equipo para afrontar un partido de máxima exigencia.

“Yo tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear”, señaló.

Además, De la Fuente, quien mantiene un vínculo con Lionel Scaloni por haber sido su docente en el curso de entrenador, destacó que España deberá sostener su identidad futbolística para tener chances ante la Albiceleste.

“Ellos van a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo y en mejorarlo”, afirmó.

En esa línea, lanzó una advertencia clara: “Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos”.

El técnico campeón de la última Eurocopa también insistió en que España debe mantenerse dentro de su plan de juego y no dejarse llevar por el clima emocional de una final.

“Nosotros nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, de juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones, que no quiere decir que Argentina vaya a hacerlo”, aclaró.

Por último, De la Fuente elogió a Julián Álvarez, a quien definió como “un futbolista excepcional”, y también se refirió a las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi.

Sobre la joven figura española, sostuvo: “Lo que hay que entender es que Lamine es un chico de 19 años, y Messi tiene 20 más. Él también ha vivido estas situaciones cuando era joven, pero ahora seguramente las viva de manera diferente”.

Con declaraciones firmes pero medidas, De la Fuente empezó a jugar su propia final en la previa de un duelo que promete máxima tensión entre Argentina y España.