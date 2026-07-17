La tarotista que acertó los resultados de Argentina hizo su predicción para la final ante España

La Bruja del Camino anticipó su pronóstico para el gran choque del domingo.

Hoy 18:51

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se vive desde el lado de las cábalas, la fe y las predicciones. En ese contexto, volvió a tomar protagonismo la tarotista salteña conocida como Bruja del Camino, quien se hizo conocida por acertar los resultados de la Selección durante la Copa del Mundo.

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De cara al partido decisivo, la especialista en cartas compartió una nueva lectura y anticipó un encuentro intenso, parejo y cargado de momentos de tensión.

Según su visión, la energía del partido muestra a una Selección Argentina sólida, unida y con capacidad para sobreponerse a los desafíos que puedan aparecer durante la final.

La tarotista advirtió que el duelo ante España podría estar marcado por la incertidumbre, cambios inesperados y pasajes de máxima exigencia. Sin embargo, la tendencia final de la tirada sería favorable para la Albiceleste.

De acuerdo con su lectura, el desenlace promete emoción hasta el último minuto, con un partido muy disputado y una resolución ajustada.

En cuanto a las posibilidades de gol, la Bruja del Camino señaló que Argentina podría marcar entre uno y dos tantos. Además, identificó dos tramos del partido con mayor probabilidad de festejo: entre los 28 y 35 minutos del primer tiempo, y entre los 67 y 79 minutos del complemento.

Según la tarotista, este último período del segundo tiempo sería el de mayor fuerza para un gol que podría resultar decisivo.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los nombres señalados

La lectura de cartas también puso el foco en los posibles protagonistas ofensivos de la final. Según la especialista, la energía favorece a un delantero o a un volante con llegada al área.

En ese escenario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como los jugadores con mayores posibilidades de convertir ante España.

Respecto a la definición del partido, la tarotista no descartó la chance de un alargue, aunque la tendencia simbólica indicaría que el resultado podría resolverse por un margen muy ajustado antes de llegar a esa instancia.

Mientras Argentina se prepara para una nueva final del mundo, las predicciones, cábalas y rituales vuelven a formar parte del clima mundialista que acompaña a millones de hinchas en todo el país.