La tarotista que acertó los resultados de Argentina hizo su predicción para la final ante España

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 25º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La tarotista que acertó los resultados de Argentina hizo su predicción para la final ante España

La Bruja del Camino anticipó su pronóstico para el gran choque del domingo.

Hoy 18:51

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se vive desde el lado de las cábalas, la fe y las predicciones. En ese contexto, volvió a tomar protagonismo la tarotista salteña conocida como Bruja del Camino, quien se hizo conocida por acertar los resultados de la Selección durante la Copa del Mundo.

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De cara al partido decisivo, la especialista en cartas compartió una nueva lectura y anticipó un encuentro intenso, parejo y cargado de momentos de tensión.

Según su visión, la energía del partido muestra a una Selección Argentina sólida, unida y con capacidad para sobreponerse a los desafíos que puedan aparecer durante la final.

La tarotista advirtió que el duelo ante España podría estar marcado por la incertidumbre, cambios inesperados y pasajes de máxima exigencia. Sin embargo, la tendencia final de la tirada sería favorable para la Albiceleste.

De acuerdo con su lectura, el desenlace promete emoción hasta el último minuto, con un partido muy disputado y una resolución ajustada.

En cuanto a las posibilidades de gol, la Bruja del Camino señaló que Argentina podría marcar entre uno y dos tantos. Además, identificó dos tramos del partido con mayor probabilidad de festejo: entre los 28 y 35 minutos del primer tiempo, y entre los 67 y 79 minutos del complemento.

Según la tarotista, este último período del segundo tiempo sería el de mayor fuerza para un gol que podría resultar decisivo.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los nombres señalados

La lectura de cartas también puso el foco en los posibles protagonistas ofensivos de la final. Según la especialista, la energía favorece a un delantero o a un volante con llegada al área.

En ese escenario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como los jugadores con mayores posibilidades de convertir ante España.

Respecto a la definición del partido, la tarotista no descartó la chance de un alargue, aunque la tendencia simbólica indicaría que el resultado podría resolverse por un margen muy ajustado antes de llegar a esa instancia.

Mientras Argentina se prepara para una nueva final del mundo, las predicciones, cábalas y rituales vuelven a formar parte del clima mundialista que acompaña a millones de hinchas en todo el país.

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