Claudia Villafañe revela detalles sobre la camiseta de Maradona en el '86

Claudia Villafañe compartió sorprendentes detalles sobre la camiseta que Diego Maradona utilizó en el Mundial '86, a 40 años del icónico partido contra Inglaterra.

Hoy 19:38

A tan solo horas del importante partido de semifinales de la Argentina en el Mundial 2026, Claudia Villafañe hizo una revelación sorprendente sobre la camiseta que Diego Maradona usó en el histórico partido contra Inglaterra.

Durante su participación en el programa La cocina rebelde (eltrece), Claudia, madre de Dalma y Gianina, mostró la camiseta original, manchada, del encuentro y señaló: “Primero, quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original”, resaltó.

Villafañe continuó narrando la historia detrás de la camiseta: “Esto fue en México ’86. Ellos tenían que usar la camiseta azul de suplente, pero no tenían y Inglaterra jugaba con la blanca. Entonces fueron a buscar a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca de la Selección fue esta”.

“La camiseta tiene dos colores diferentes, el número es plateado y no tenían los escudos bordados. Así que las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida, los cosieron como pudieron”, recordó Villafañe con nostalgia.

Al finalizar su relato, destacó: “Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0. Ahora jugarán con la misma camiseta azul, aunque no será la celeste y blanca”.

En junio, antes del inicio del Mundial, Villafañe presentó un recuerdo conmovedor de Diego Maradona en el estudio, enfatizando la importancia de la fecha: “El 29 de junio se van a cumplir 40 años, pero estamos en el mes del Mundial del ’86”.

Para celebrar el pase a semifinales de la Selección argentina tras vencer a Suiza, Claudia compartió en redes sociales una foto emblemática con Maradona, editada para reflejar los colores de la bandera argentina, la cual superó rápidamente los 200 mil likes en Instagram.