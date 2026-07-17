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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 24º
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Invitados de lujo en Panorama Play: Cali Guaracumbiero brindó un show en vivo

Los reconocidos artistas santiagueños compartieron una charla distendida en el programa de streaming, repasaron sus 14 años de trayectoria juntos, revelaron detalles de su vínculo musical y brindaron un show en vivo que hizo bailar a todos.

Hoy 20:16

El programa de streaming "¿Qué, no me has visto?" de Panorama Play tuvo una edición cargada de música, historias y alegría con la visita de Cali Guaracumbiero, tres referentes que desde hace 14 años comparten escenarios y una identidad artística propia.

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Durante la entrevista, los músicos hablaron sobre la particular conexión que lograron construir a lo largo de los años y contaron que, con el tiempo, ya prácticamente no necesitan ensayar, debido al conocimiento que tienen uno del otro.

"Nos conocemos tanto que sabemos las mañas que tiene cada uno", destacaron durante la charla, al referirse a la complicidad que mantienen arriba del escenario y que se refleja en cada presentación.

Los artistas también remarcaron que cuentan con un estilo propio que fue evolucionando con el paso del tiempo, adaptándose a las distintas etapas musicales sin perder la esencia que los caracteriza.

Pero la entrevista no quedó solo en palabras. Cali Guaracumbiero brindaron un show en vivo con algunas de sus canciones más conocidas, haciendo que el estudio se transforme en una verdadera fiesta.

Los integrantes del programa se sumaron al momento con entusiasmo: bailaron, cantaron, acompañaron con aplausos y hasta se animaron a tocar un bombo, en una escena llena de folclore y energía.

La visita dejó una jornada inolvidable en "¿Qué, no me has visto?", reafirmando el vínculo de los artistas con el público y su lugar dentro de la música popular santiagueña.

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