Scaloni palpitó la final del Mundial: “La presión queda en segundo plano”

El entrenador de la Selección Argentina participó junto a Lionel Messi y Dibu Martínez de un evento de la FIFA en Nueva York. La Albiceleste ya piensa en la final ante España.

Hoy 20:25

En la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Lionel Scaloni, Lionel Messi y Dibu Martínez participaron de un evento de la FIFA ante miles de fanáticos en Nueva York.

El entrenador, el capitán y el arquero de la Albiceleste llegaron al evento en helicóptero y fueron recibidos por una gran cantidad de hinchas argentinos en el Fanatics Fest, donde se vivió un clima de enorme expectativa de cara al partido decisivo.

Durante la charla, Scaloni respondió una pregunta de Novak Djokovic y dejó una reflexión sobre la manera en la que el equipo afronta la presión antes de una nueva final del mundo.

“Básicamente, como cuando éramos pequeños, solo disfrutar jugando a la pelota, sin pensar en lo que dicen de afuera. Creo que lo mejor que tenemos nosotros, los argentinos, es haber nacido y jugado en sitios difíciles. No pensar en lo que dicen los demás. La presión queda en un segundo plano y siempre hay un mañana; mañana sale el sol siempre”, expresó el DT, en medio de los gritos por Messi.

El capitán argentino también habló sobre cómo vive este tipo de partidos y remarcó que la pasión por el fútbol forma parte de la identidad del grupo.

“Nosotros crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarla bien, sea cual sea el lugar, desde muy chiquitos. Nunca pensamos en la presión; lo asimilamos como algo natural, de jugar, de pasarla bien, de competir”, señaló Messi.

Y agregó: “Nos gusta ganar, entendiendo que es un deporte colectivo y entendiendo que el rival juega y no siempre se puede ganar”.

Luego, Leo profundizó sobre el valor de las derrotas en su carrera: “Siempre se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”.

Messi habló de Lamine Yamal

En otro tramo de la charla, Messi se refirió a Lamine Yamal, una de las grandes figuras de España y rival de Argentina en la final.

“Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene la carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico; nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”, afirmó.

El capitán argentino también habló sobre la icónica foto en la que aparece bañando a Yamal cuando era bebé, durante una campaña de un medio español.

“Esa foto es una locura porque esa es la vida y que ahora estemos enfrentándonos en una final del mundo es una locura. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona. También intentaremos hacer un buen partido que no tenga su mejor versión. También España, que tiene grandísimos jugadores”, expresó.

Durante el evento también se vivió un momento incómodo cuando Djokovic le realizó una pregunta a Luis de la Fuente. El entrenador español fue abucheado por los presentes y no ocultó su enojo.

Qué es el Fanatics Fest

El Fanatics Fest de Nueva York es considerado uno de los festivales para aficionados al deporte más importantes del mundo. El evento combina deporte, cultura, artículos de colección, programación en vivo y experiencias inmersivas para los fanáticos.

Tras la actividad, la Selección Argentina realizó su primer entrenamiento en Nueva Jersey, donde ya prepara la final del Mundial.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a España este domingo, desde las 16 de Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con el sueño de conseguir el bicampeonato del mundo.