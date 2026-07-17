Cientos de personas celebran la vigilia de la Marcha de los Bombos en el patio del Indio Froilán

Turistas y grupos folclóricos de distintas provincias y países se reúnen para vivir uno de los eventos más representativos de la identidad santiagueña.

Hoy 17:55

En Santiago del Estero, el tradicional patio del Indio Froilán González se llenó de música, baile y tradición durante la vigilia de la Marcha de los Bombos. Cientos de personas, entre turistas y agrupaciones folclóricas de provincias como Córdoba, Neuquén, Chubut, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Salta y Catamarca, además de visitantes de Uruguay, participaron del evento que celebra la cultura popular argentina.

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Muchos asistentes destacaron la generosidad de los santiagueños y la emoción de vivir la experiencia por primera vez, mientras que quienes regresan año tras año valoran la vigilia como un momento clave para reforzar la identidad local. "Desde hace cinco años vengo con mi familia y amigos. Me encanta Santiago y todo lo que se vive estas fechas, sobre todo la Marcha de los Bombos que es tan hermosa y representativa", contó un bailarín.

El patio del Indio Froilán se convirtió en un escenario donde el ritmo del bombo leguero y la tradición folclórica se mezclan en un clima de celebración que reúne generaciones y visitantes de distintas latitudes.

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