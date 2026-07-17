Detuvieron a un sospechoso de narcomenudeo en el barrio Almirante Brown y secuestraron casi 30 bochas de cocaína

El procedimiento se realizó durante un recorrido preventivo en el barrio Almirante Brown. El sospechoso fue sorprendido en flagrancia y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 18:15

Un hombre fue detenido en el barrio Almirante Brown tras ser sorprendido por la Policía mientras presuntamente realizaba actividades vinculadas al narcomenudeo.

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El procedimiento se concretó durante un recorrido preventivo, cuando los efectivos interceptaron al sospechoso en flagrancia. Al realizar la requisa correspondiente, hallaron casi 30 bochas de cocaína preparadas para su comercialización, además de otros elementos que fueron incorporados a la investigación.

La droga secuestrada estaba fraccionada y lista para su distribución, lo que reforzó la hipótesis de que el acusado se dedicaba a la venta de estupefacientes en la zona.

Tras el operativo, el hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la presunta actividad delictiva y establecer si existen otros involucrados en la causa.