El legado de Legui: el santiagueño que abrió el camino hacia Los Pumas

Juan Manuel Leguizamón marcó una época en el rugby argentino. Desde el Santiago Lawn Tennis llegó a la élite, disputó cuatro mundiales con Los Pumas y dejó una huella que aún inspira a nuevas generaciones.

Hoy 19:05

Juan Manuel Leguizamón, “Legui” para todos los que lo conocen, no solo dejó una marca dentro de la cancha. Su compromiso, su don de gente y su forma de liderar desde el ejemplo construyeron un legado que trascendió al rugby argentino.

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En una época en la que no era habitual llegar a Los Pumas desde los clubes del interior, Leguizamón abrió un camino distinto. Puso a su querido Santiago Lawn Tennis en la consideración nacional y también llevó a Santiago del Estero al candelero Puma, convirtiéndose en referencia para muchos jugadores que años después seguirían sus pasos.

Legui se inició en el rugby en Santiago Lawn Tennis, el mismo club donde también jugaron su papá, Juan Carlos, y su hermano Gonzalo. Desde allí dio el salto a Buenos Aires para incorporarse al San Isidro Club, donde jugó entre 2004 y 2005.

Ese mismo año llegó a Los Pumas. En el viejo estadio de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, se convirtió en el Puma N° 672 y apoyó un try ante Japón, en la victoria argentina por 68 a 36.

Con la camiseta del seleccionado nacional acumuló 87 caps, disputó cuatro mundiales y se retiró en la Copa del Mundo de Japón 2019, en el triunfo de Los Pumas sobre Estados Unidos en la ciudad de Kumagaya.

Su recorrido mundialista fue enorme. Formó parte del plantel que obtuvo la histórica medalla de bronce en Francia 2007, integró el equipo que alcanzó los cuartos de final en Nueva Zelanda 2011 y también fue referente del seleccionado que terminó cuarto en Inglaterra 2015.

En Japón, con la presencia de toda su familia en el estadio, Legui le puso fin a una etapa inolvidable con la camiseta argentina. En total, apoyó 12 tries y quedó ubicado entre los jugadores con más partidos en la historia de Los Pumas.

Su carrera también tuvo un destacado paso por Europa. Jugó en London Irish entre 2005 y 2008, luego pasó al Stade Français del Top 14 entre 2008 y 2011, y más tarde integró el Lyon Olympique entre 2011 y 2015.

El regreso al país lo encontró como parte de Jaguares, en la histórica experiencia argentina dentro del Súper Rugby. Con la franquicia nacional disputó 32 partidos y fue parte del plantel que llegó a la final de la temporada 2019 ante Crusaders, en Christchurch, donde el equipo argentino terminó subcampeón.

El cierre de su carrera como jugador iba a darse en la MLR, con la camiseta de Rugby United New York, pero en su debut ante LA Giltinis sufrió una severa lesión en la rodilla.

En abril de 2022, Leguizamón anunció su retiro a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción.

“Elijo esta foto, la última vez que usé la camiseta más linda del mundo, para contarles que, después de un par de años y con muchas cosas en el medio, entre ellas la peor lesión que tuve, y de la mano con esto, un tremendo y gran proceso de rehabilitación, se termina la etapa más increíble, hasta hoy, que pude experimentar en mi vida: la de jugador de rugby”, expresó.

Y cerró con una frase que resume su vínculo con el deporte: “Son muchos y es mucho lo que tengo para agradecer, pero lo resumo con un gracias infinitas a todo aquel que estuvo cerca, desde mis 4 años, hasta hoy. Estaré siempre cerca del deporte que amo. Gracias. Legui”.

Hoy, desde otro rol, Leguizamón continúa ligado al rugby. Como entrenador, mantiene vivo ese mismo espíritu que lo acompañó durante toda su carrera y que lo convirtió en uno de los grandes símbolos del rugby santiagueño y argentino.

En la previa del partido de Argentina ante Inglaterra en Santiago, el legado de Legui sigue presente: en Lawn Tennis, en Los Pumas, en cada jugador del interior que sueña con llegar a la Selección y en una historia que marcó para siempre al rugby santiagueño.