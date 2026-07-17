EN VIVO | River inicia el segundo semestre ante Aldosivi por la Copa Argentina

El Millonario enfrenta al Tiburón en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final.

Hoy 22:05

River pondrá primera en el segundo semestre este viernes, cuando enfrente a Aldosivi desde las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo de Eduardo Coudet intentará arrancar con una alegría en una competencia que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.

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