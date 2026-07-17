Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 24º
X
Somos Deporte

EN VIVO | River inicia el segundo semestre ante Aldosivi por la Copa Argentina

El Millonario enfrenta al Tiburón en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final.

Hoy 22:05

River pondrá primera en el segundo semestre este viernes, cuando enfrente a Aldosivi desde las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo de Eduardo Coudet intentará arrancar con una alegría en una competencia que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético River Plate Copa Argentina
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La tarotista que acertó los resultados de Argentina hizo su predicción para la final ante España
  2. 2. Mundial 2026: por primera vez, el campeón recibirá anillos personalizados de FIFA
  3. 3. Durante allanamiento hallan cocaína, marihuana y $3.850.000 en casa de dos hermanas y exconvicto
  4. 4. Detienen en Salta a dos bolivianos y secuestran una avioneta que había partido de Santiago del Estero
  5. 5. Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT