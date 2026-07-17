Confirman cuándo regresará al país la Selección tras la final del Mundial y el Gobierno analiza decretar asueto

La medida está en evaluación ante la expectativa de una masiva movilización para recibir al plantel de Lionel Scaloni. También avanzan los preparativos del operativo de seguridad para el regreso del equipo al país.

Hoy 19:44

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Gobierno nacional comenzó a evaluar la posibilidad de decretar asueto para la administración pública nacional con motivo del eventual regreso del seleccionado campeón al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida aún no fue confirmada oficialmente, aunque fuentes del oficialismo indicaron que la decisión dependerá del resultado del encuentro del domingo y que, de adoptarse, sería anunciada por los canales oficiales una vez finalizado el partido.

La evaluación responde a la expectativa de una convocatoria multitudinaria para recibir al plantel de Lionel Scaloni. En el Ejecutivo estiman que millones de personas podrían movilizarse hacia distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que complicaría el normal funcionamiento del tránsito y de la actividad laboral.

Según trascendió, la AFA ya inició gestiones para que la delegación regrese al país en un vuelo chárter. De acuerdo con el cronograma preliminar, el avión aterrizaría el lunes entre el mediodía y las primeras horas de la tarde en el aeropuerto internacional de Ezeiza, aunque el itinerario todavía podría sufrir modificaciones.

No descartan ampliar la medida

Mientras se espera la confirmación del horario definitivo del arribo, otra de las alternativas que analiza el Gobierno es establecer un período no laborable de 48 horas, aunque esa posibilidad todavía se encuentra bajo estudio.

En paralelo, desde la Casa Rosada confirmaron que el edificio presidencial quedó a disposición del seleccionado en caso de que el plantel decida saludar a los hinchas desde allí. El presidente Javier Milei había señalado días atrás que la organización de ese eventual recibimiento quedó a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en coordinación con la Casa Militar.

Avanza el operativo de seguridad

Mientras tanto, el Gobierno ya comenzó a delinear el dispositivo de seguridad que acompañará el regreso del seleccionado.

Este viernes se realizó una reunión de coordinación encabezada por autoridades nacionales, con la participación de representantes de las Fuerzas Federales, la Casa Militar y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. También hubo contactos con funcionarios de la provincia de Buenos Aires para coordinar las acciones previstas.

Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es diseñar el operativo que acompañará el traslado del plantel una vez que arribe al país, teniendo en cuenta la masiva convocatoria que se espera.

En ese sentido, en el Ejecutivo consideran que, al igual que ocurrió tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales, el Obelisco volverá a ser uno de los principales puntos de concentración espontánea de los hinchas, independientemente del recorrido que finalmente realice la Selección.