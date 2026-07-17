Tragedia en Quimilí: un trabajador de 26 años murió tras recibir una descarga eléctrica en un campo

El joven fue encontrado sin vida cerca de una cisterna mientras realizaba tareas laborales en un establecimiento rural ubicado a pocos kilómetros de la ruta provincial N° 116. La Policía investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 19:41

Un trabajador de 26 años perdió la vida este viernes por la mañana en un campo de Quimilí, en un trágico accidente laboral que habría ocurrido mientras realizaba tareas de carga de agua.

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El hecho sucedió en el interior de un establecimiento rural ubicado a unos 8 kilómetros de la ruta provincial N° 116, donde el joven identificado como Milla se encontraba cumpliendo funciones.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del campo alertó a la Comisaría Comunitaria N° 29 luego de notar que su empleado no regresaba tras haber sido enviado a cargar agua a una cisterna.

Al acercarse hasta el lugar, encontró al trabajador tendido en el suelo y sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, se presume que el joven podría haber sufrido una descarga eléctrica, ya que la cisterna se encontraba ubicada debajo de un cable con circulación de energía.

Además, los investigadores constataron que en el interior del contenedor había una varilla metálica utilizada para medir el caudal de agua, un elemento conductor que podría haber tenido relación con el accidente.

Personal policial y las autoridades judiciales intervinieron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió la descarga que provocó la muerte del trabajador.