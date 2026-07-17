Los nuevos celulares con servicio satelital de Starlink transforman la conectividad

Una nueva generación de smartphones habilitados para Starlink Mobile promete asegurar la comunicación y localización en áreas donde las redes celulares tradicionales no tienen cobertura.

Hoy 19:01

La introducción de celulares con servicio satelital Starlink representa un cambio significativo en la manera en que los usuarios se conectan fuera del ámbito urbano. Esta innovación no depende de teléfonos especiales ni de antenas externas, ya que algunos smartphones convencionales pueden enlazarse directamente con satélites en ausencia de señal móvil convencional.

El sistema, conocido como Starlink Mobile, T-Satellite o Direct to Cell, utiliza satélites de órbita baja de SpaceX. Estos satélites funcionan como torres celulares en el espacio, permitiendo que ciertos teléfonos compatibles mantengan la comunicación en áreas rurales, carreteras, montañas y parques nacionales, donde la cobertura solía ser escasa.

Los celulares con servicio satelital Starlink no requieren antenas adicionales para su funcionamiento. Esta tecnología está diseñada para operar con smartphones LTE que cuenten con acuerdos entre Starlink y operadores móviles. Cuando un dispositivo pierde la señal terrestre, puede cambiar automáticamente a la red satelital, mostrando en pantalla una conexión asociada a T-Mobile SpaceX o T-Sat Starlink, dependiendo del operador y la región.

Sin embargo, es importante destacar que este sistema no reemplaza completamente a las redes móviles tradicionales. La conexión satelital tiene limitaciones en términos de velocidad, capacidad y disponibilidad. Algunas aplicaciones pueden funcionar de manera limitada, y el servicio puede presentar demoras dependiendo de la cobertura satelital y las condiciones del entorno.

Actualmente, los celulares con servicio satelital Starlink están orientados principalmente a comunicaciones básicas. En regiones con el servicio activo, los usuarios pueden enviar mensajes de texto, compartir su ubicación, enviar fotos y utilizar aplicaciones diseñadas para conectividad satelital.

T-Mobile ha indicado que T-Satellite permite realizar estas funciones, así como llamadas de voz a través de WhatsApp en áreas sin cobertura celular. También se puede contactar con servicios de emergencia mediante mensajes en zonas compatibles, aunque la compañía advierte que el servicio puede ser limitado o no estar disponible en todos los casos.

A medida que el servicio se expande, la compatibilidad de los celulares puede variar según el país y el operador. Aunque algunos modelos son adecuados para mensajes satelitales, otros pueden acceder a aplicaciones específicas optimizadas. Por lo tanto, poseer un modelo compatible no garantiza acceso inmediato si el operador local no ha habilitado el servicio.