Mitre se sacó la mufa con un triunfazo ante Racing de Córdoba y salió de la zona de descenso

El Aurinegro venció al equipo del Sapito Coleoni por 1-0 en el 8 de Abril y le puso fin a su mala racha en la Primera Nacional.

Hoy 18:09

Mitre volvió a sonreír en la Primera Nacional. Después de dos meses sin victorias, el Aurinegro derrotó por 1-0 a Racing de Córdoba en el estadio 8 de Abril y consiguió tres puntos fundamentales en la pelea por salir del fondo de la Zona A.

El equipo santiagueño, dirigido por Claudio Biaggio, necesitaba cortar la mala racha y lo consiguió ante el conjunto conducido por Gustavo “Sapito” Coleoni.

El único gol del encuentro llegó a los 2 minutos del segundo tiempo. Marcos Machado apareció en el área y conectó de manera perfecta un centro de Enzo Avaro para vencer al arquero rival y desatar el festejo aurinegro.

A partir de la ventaja, Mitre se aferró al resultado y mostró carácter para sostener la diferencia. Incluso tuvo chances para ampliar el marcador de contraataque, aunque falló en los metros finales.

El pitazo final marcó el desahogo en el 8 de Abril. Exactamente dos meses después del 4-0 ante San Miguel, Mitre volvió a ganar en la Primera Nacional y dejó atrás una racha de seis partidos sin triunfos.

Además, la victoria tuvo un valor doble: fue el primer éxito de la era Biaggio y le permitió al Aurinegro salir de la zona de descenso en un momento clave del campeonato.

Por la fecha 22, Mitre buscará confirmar su recuperación cuando reciba a Almirante Brown, nuevamente con la obligación de sumar para seguir escalando en la tabla.