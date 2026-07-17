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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
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Locales

La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a referentes de los Derechos Humanos

El encuentro forma parte de la agenda de diálogo permanente que tiene la Municipalidad con representantes de diversas instituciones y organismos.

Hoy 18:12

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro protocolar e institucional con el director de Derechos Humanos del municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, Jorge Santucho.

También participaron de la reunión el integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Luis Horacio Santucho; el secretario de Coordinación, Mario Benvante; y el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

El encuentro forma parte de la agenda de diálogo permanente que tiene la Municipalidad con representantes de diversas instituciones y organismos.

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