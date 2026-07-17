Franco Colapinto mejoró y cerró el viernes con un 7º puesto en el segundo ensayo del Gran Premio de Bélgica

El piloto argentino volvió a la acción con las prácticas libres en el legendario circuito de Spa-Francorchamps. Antonelli el mejor en la FP2.

Hoy 13:18

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Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica

La décima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 ya cumplió con la práctica cronometrada que abrió el Gran Premio Bélgica en el emblemático circuito de Spa – Francorchamps, en donde el argentino Franco Colapinto se ubicó 15° al registrar 1m49s403 con el Alpine A526, superando a su compañero Pierre Gasly, quien quedó 17° con 1m49s712.

Colapinto se abocó en evaluar algunas variantes aerodinámicas para transitar los 7.004 metros para conseguir un equilibrio que evite alterar el funcionamiento del auto en cada sector del veloz trazado belga, primero utilizando neumáticos de compuesto duro (tres juegos) y dos tipos de cargas delanteras, señalando con ellos 1m50s335 en la mejor de la docena de giros que dio.

Sobre el cierre de la sesión, el pilarense calzó neumáticos blandos con los cuales llevó a cabo una decena de vueltas, consiguiendo con ellos marcar 1m49s403 y siendo esto una referencia que le permitirá junto a sus ingenieros evolucionar en las restantes sesiones y la clasificación, para entender cuál será la estrategia válida de cara a la carrera del domingo.

Verstappen quiere domar con el Red Bull

Tres veces ganador, entre 2020 y 2022, Max Verstappen demostró que puede ser nuevamente un candidato para esta edición del GP belga y con su Red Bull RB21 demostró que podría serlo al marcar el mejor tiempo de la primera sesión cronometrada, al establecer 1m47s070, y superando a las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que se escalonaron a 0s145 y 0s207, respectivamente.

La performance del motor Ford en el trazado de las Ardenas evidencia una performance interesante ante el cuarto puesto de Isack Hadjar con el otro Red Bull y que lideró por instantes la tanda, quedando a 0s252 de su compañero. Detrás se ubicaron el Oscar Piastri (McLaren, a 0s452), el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes, a 0s533), el campeón del mundo Lando Norris (tuvo un inconveniente sobre el final con su McLaren, y quedó a 0s861) y George Russell (Mercedes, a 0s889).

A más de un segundo quedaron el Racing Bulls de Arvid Lindblad y el Audi de Gabriel Bortoleto, completando ellos el Top10 de esta sesión en Spa, que tendrá su segunda actividad a desde la hora 12:00 de nuestro país.

Cronograma del Gran Premio de Bélgica (hora argentina)

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: 7.30

7.30 Clasificación: 11.00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10.00

Cómo es el circuito de Spa-Francorchamps

El circuito belga es el más largo del calendario de la Fórmula 1, con 7,004 kilómetros de extensión y 19 curvas. Su combinación de sectores de alta velocidad, cambios de elevación y condiciones climáticas impredecibles lo convierten en uno de los desafíos más complejos para pilotos e ingenieros.

Además, es habitual que la lluvia aparezca solo en una parte del trazado mientras otros sectores permanecen secos, una situación que obliga a los equipos a tomar decisiones estratégicas clave respecto al uso de neumáticos y las paradas en boxes.

Dónde ver a Franco Colapinto

En Argentina, toda la actividad del Gran Premio de Bélgica podrá seguirse en vivo a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, con transmisión de las prácticas, la clasificación y la carrera, además de cámaras a bordo y datos oficiales de telemetría.