Falleció Brenda Fricker, ganadora del Oscar por Mi pie izquierdo

La actriz irlandesa, reconocida por su versatilidad y recordada también por su papel en Home Alone 2, murió a los 81 años en Dublín.

Hoy 13:46

La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del premio Oscar, falleció este jueves en Dublín a los 81 años. La noticia fue confirmada por su agente, Phil Belfield, quien destacó su legado en el cine y la televisión.

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Fricker hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premios Óscar por su interpretación en My Left Foot (1989), donde compartió pantalla con Daniel Day-Lewis. Su papel como la madre de Christy Brown le valió el reconocimiento a Mejor Actriz de Reparto en 1990.

Además, conquistó al público masivo con su entrañable interpretación de la “Señora de las Palomas” en Home Alone 2: Lost in New York, uno de los clásicos navideños más populares.

Nacida el 17 de febrero de 1945, Fricker inició su carrera en pequeños papeles en cine y televisión durante las décadas del 70 y 80. Su primer gran reconocimiento llegó con la serie médica Casualty, donde interpretó a la enfermera Megan Roach, uno de los personajes centrales en las primeras temporadas.

Tras su consagración en Hollywood, participó en diversas producciones destacadas como The Field, So I Married an Axe Murderer, Angels in the Outfield y A Time to Kill, consolidándose como una actriz de carácter muy valorada.

En los años posteriores, continuó su carrera principalmente en producciones británicas e irlandesas, con participaciones en títulos como Veronica Guerin, Inside I'm Dancing y Albert Nobbs. También desarrolló una destacada trayectoria teatral en instituciones como el Royal National Theatre.

A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el premio Maureen O’Hara del Festival de Cine de Kerry en 2008. En 2020, fue incluida entre los mejores actores irlandeses de todos los tiempos según The Irish Times.

Tras un progresivo retiro de la actuación a partir de 2015, Fricker tuvo algunas participaciones esporádicas en televisión en los últimos años.

Con su fallecimiento, el cine pierde a una de sus intérpretes más sólidas y queridas, cuya carrera dejó una huella imborrable tanto en el público como en la industria.