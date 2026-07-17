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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 30º
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Policiales

Fuerte choque entre un auto y una moto en plena Av. Roca dejó una mujer lesionada

El accidente ocurrió minutos después del mediodía en la esquina de Roca y Mitre. La conductora del motovehículo sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 14:35
Accidente Auto Moto Roca

Una motociclista resultó herida este viernes tras protagonizar un violento accidente de tránsito en plena avenida Roca, en la intersección con calle Mitre, en el barrio Centro de la ciudad Capital.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando por causas que se investigan, un automóvil Ford Ka, conducido por Francisco Juárez, de 33 años, circulaba por avenida Roca y, al llegar a la esquina con Mitre, colisionó con una motocicleta Gilera Smash.

El motovehículo era guiado por Cintia Quiroga, de 36 años, con domicilio en el barrio Borges, quien cruzaba por calle Mitre en sentido oeste-este al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor sufrió diversas lesiones, por lo que fue traslada al Hospital Regional.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y personal del SEASE 107.

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